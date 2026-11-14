Synopsys Aktie

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WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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14.11.2026 18:00:02

SentinelOne vs. Synopsys: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

Should you bet on a high-growth cybersecurity upstart or the established backbone of global semiconductor design? Here is how SentinelOne (NYSE:S) and Synopsys (NASDAQ:SNPS) match up for investors looking toward 2027.

SentinelOne focuses on autonomous threat prevention while Synopsys provides the software tools used to build the chips that power modern technology. Both companies are critical pieces of the global computing ecosystem. This comparison evaluates their financial health and market positioning to help you decide which fits your investment goals.

SentinelOne operates the Singularity Platform, which uses artificial intelligence to detect and respond to cyberattacks across cloud workloads, identities, and devices. It markets its services as autonomous security, aiming to replace traditional human-led response with machine-speed protection. The company recently expanded its reach through partnerships with N-able (NYSE:NABL)and Lenovo, strengthening its presence among tech stocks focusing on enterprise security.

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Aktien in diesem Artikel

SentinelOne Inc Registered Shs -A- 20,12 -0,54% SentinelOne Inc Registered Shs -A-
Synopsys Inc. 413,50 -1,08% Synopsys Inc.

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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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