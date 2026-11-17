ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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17.11.2026 18:49:36
ServiceNow Stock Drops 7% As Software Sell-Off Deepens
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17.11.26
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12.11.26
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05.11.26
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29.10.26
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29.10.26
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29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
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