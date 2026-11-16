ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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16.11.2026 20:12:04
ServiceNow vs. Palantir Technologies: Comparing Steady Sales Scale Against Rapid Revenue Acceleration
ServiceNow (NYSE:NOW) primarily generates revenue by providing global enterprise clients with specialized cloud-based software platforms that are designed to automate critical business workflows, streamline customer service operations, and optimize complex information technology infrastructure across various industries.
It recently expanded strategic technical integrations with Alphabet-owned Google Cloud and Nvidia. It also launched distinct artificial intelligence governance applications, while concurrently navigating multiple legal investigations initiated by external law firms during a period of stock price volatility.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) primarily generates revenue by engineering highly sophisticated software systems that facilitate complex data integration, secure data management, and advanced analytics for national intelligence agencies, defense organizations, and large commercial enterprises globally, helping them manage unstructured data.
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