Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
25.11.2025 08:11:36
Shell agrees to buy 100,000 barrels of petrol from Indonesia's Pertamina amid shortage
[JAKARTA] Fuel retailer Shell has agreed to buy 100,000 barrels of petrol from Indonesia’s state energy firm Pertamina, the country’s deputy energy...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
