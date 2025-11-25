Shell Aktie

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment im Blick 25.11.2025 10:03:41

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Investoren gebracht.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,29 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,542 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf 31,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 106,69 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 181,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.11.25 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Shell Buy UBS AG
31.10.25 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Shell Kaufen DZ BANK
