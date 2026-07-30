Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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30.07.2026 08:18:32
Shell posts second-highest profits ever as traders cash in on Iran disruption
UK oil major said Iran war had caused a 31 per cent drop in total oil and gas production quarter-on-quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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