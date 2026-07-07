Shell Aktie
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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe überraschend starke Volumina erzielt, schrieb Mark Wilson am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er wertet dies moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
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Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
0,45 £
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,88 £
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Abst. Kursziel*:
-98,49%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
29,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-98,49%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
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KGV*:
-
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