Shell Aktie

35,97EUR 0,08EUR 0,22%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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08.07.2026 06:12:16

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Mark Wilson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,11 £ 		Abst. Kursziel*:
49,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,11 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
49,45%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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