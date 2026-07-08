NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Mark Wilson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.