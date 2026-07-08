Shell Aktie
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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
08.07.2026 06:12:16
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Mark Wilson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
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Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
45,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
30,11 £
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Abst. Kursziel*:
49,45%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
30,11 £
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Abst. Kursziel aktuell:
49,45%
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Analyst Name::
Mark Wilson
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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