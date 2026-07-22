Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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22.07.2026 12:30:00
Should You Buy Amazon Before July 30?
Amazon (NASDAQ: AMZN) has taken investors on a choppy ride in 2026. Shares have been volatile, although they've climbed 9% this year (as of July 20).Investors are fully focused on the start of earnings season, as they'll receive a fresh update from the management team. Should you buy this Magnificent Seven stock before it reports second-quarter financial results on July 30?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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