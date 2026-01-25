Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
25.01.2026 05:49:00
Should You Buy Microsoft Stock Before Earnings?
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is set to announce its second-quarter fiscal 2026 earnings on Jan. 28. All eyes are on the tech giant as AI enthusiasm, cloud demand, and peak earnings season culminate next week. Let's dive in as to why investors should consider buying Microsoft before Wednesday.First, Microsoft is experiencing significant growth across its businesses, led primarily by Azure. Where many companies are still in a "hype" phase with AI and cloud computing, Microsoft is generating real, significant revenue. The company also boasts substantial free cash flow, healthy margins, and a balance sheet that few can match. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
