Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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17.08.2026 18:17:18

Should You Buy Rocket Lab Stock While It's Under $90?

One of the most promising stocks in the space sector these days is Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). The company has been generating some solid growth in recent quarters, and its prospects for profitability may improve significantly once its larger Neutron market starts carrying larger payloads for the company and unlocks more growth opportunities.While the stock has been doing well over the past year, achieving gains of more than 85%, it's also down significantly from the highs of more than $150 that it reached back in May. Is Rocket Lab a good growth stock to buy while it trades below $90?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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