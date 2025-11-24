UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
24.11.2025 18:10:00
Should You Buy Shares of UnitedHealth in November?
This year hasn't been the easiest for UnitedHealth Group (NYSE: UNH). The biggest U.S. health insurer has faced several challenges, from the unexpected departure of its chief executive officer back in May to higher-than-expected medical cost trends, and even a Justice Department probe into its Medicare billing system.So, it's not surprising that stock performance has suffered, with the shares heading for a decline of about 35% this year. But there also have been some bright spots for UnitedHealth. The company has identified the problems weighing on earnings and is making moves to turn things around. And UnitedHealth made headlines after billionaire investor Warren Buffett bought shares in the second quarter -- Buffett is known for snapping up quality companies for a bargain.Considering the positive and negative elements in the UnitedHealth story, is the stock a buy in November? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
