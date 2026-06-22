Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.06.2026 19:00:00
Should You Buy SpaceX Stock While It's Under $200?
After a strong initial start after its IPO, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock, also known as just SpaceX, has given up some gains in recent trading days. On Monday, the stock fell below $170 as it's been a volatile ride of late.But with tremendous long-term growth opportunities in space, artificial intelligence (AI), and telecom, could this be a great growth stock to buy while it trades below $200?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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