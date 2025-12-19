Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
19.12.2025 17:05:00
Should You Invest $1,000 in Costco Stock Right Now?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has been a market-beating stock for decades, but it's having a rare off year in 2025. It's down 6% year to date while the S&P 500 index is up 17%. Last week, it released another stellar earnings report, but it got a downgrade from a Wall Street analyst, and the stock plunged. Should investors steer clear, or is now the right time to invest if you have $1,000 available?Image source: Getty Images.Costco has demonstrated fabulous performance over the past four quarters despite economic pressure. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
