Siemens-Aktie gibt nach: Außerplanmäßige Abschreibung auf Siemens Energy - Siemens rechnet mit Ergebnisbelastung

Wie das DAX -Unternehmen Siemens mitteilte, liegt der Marktwert der 35-prozentigen Beteiligung an Siemens Energy mit dem Schlusskurs am 30. Juni von 13,99 Euro signifikant unter dem Buchwert. Dies führt laut Mitteilung zu einer außerplanmäßigen Abschreibung (Impairment) der Beteiligung, woraus sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 insgesamt eine nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung nach Steuern von rund 2,8 Milliarden Euro ergebe.

Die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal und deren Auswirkungen auf den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sind für den 11. August geplant.

Berenberg belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 176 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens trotz einer Milliarden-Abschreibung auf Siemens-Energy-Aktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Unter normalen Bedingungen würde der Markt über so etwas hinwegsehen, in aktuellen Zeiten aber sei dies nicht so einfach, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Situation erinnere ihn an eine ähnliche Maßnahme im letzten Jahr bezüglich des Joint Ventures mit Valeo. Damals sei der Anteil als wertlos abgeschrieben worden, um kurz später wieder einen Gewinn damit zu verbuchen.

Für die Siemens-Aktie geht es am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um 0,45 Prozent auf 96,65 Euro runter.

/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (Dow Jones) / HAMBURG (dpa-AFX)