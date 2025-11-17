Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Analystenlob nach Zahlen
|
17.11.2025 11:35:00
Neues Rekordhoch: Siemens Energy-Aktie legt zu
Am Vormittag hielten sich Siemens Energy noch immer an der Spitzenposition im DAX. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne mittlerweile auf rund 125 Prozent, nur Rheinmetall hat 2025 im deutschen Leitindex noch stärker zugelegt. Schon mit ihrem deutlichen Plus am Freitag hatten sich die Aktien des Energietechnikkonzerns wieder merklich über der 21-Tage-Linie abgesetzt, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist.
Mit einem Kursziel von 135 Euro räumen die Experten der Santander den Papieren noch ein Aufwärtspotenzial von fast einem Fünftel ein. Derweil steigerte die Deutsche Bank ihr Kursziel immerhin auf 130 Euro. Analyst Gael de-Bray erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren. JPMorgan-Experte Phil Buller blieb vor dem in dieser Woche anstehenden Kapitalmarkttag von Siemens Energy mit seinem "Neutral"-Votum dagegen vorsichtiger und wollte weitere Details bei der Veranstaltung abwarten.
Bereits am Donnerstagabend hatte der Energietechnikkonzern von einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr berichtet und seine mittelfristigen Ziele abermals erhöht. Bei den Anlegern kamen besonders die Wachstumsaussichten rund um Rechenzentren gut an, die wegen des Booms von Künstlicher Intelligenz kräftig ausgebaut werden. Wie Alexander Hauenstein von der DZ Bank zuletzt schrieb, werden die Aktien von Siemens Energy daher von Anlegern als "KI-Play" wahrgenommen.
/niw/tih/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|111,90
|1,40%