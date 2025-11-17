Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analystenlob nach Zahlen 17.11.2025 11:35:00

Neues Rekordhoch: Siemens Energy-Aktie legt zu

Neues Rekordhoch: Siemens Energy-Aktie legt zu

Optimistische Analystenstimmen haben den Aktien von Siemens Energy am Montag nach einer zweiwöchigen Rekordpause wieder zu einer neuen Bestmarke verholfen.

Die Papiere des Energietechnikkonzerns profitierten bereits vor dem Wochenende von starken Jahreszahlen und erneut nach oben geschraubten Mittelfristzielen. Nun stiegen sie in der Spitze um weitere 3,7 Prozent auf einen neuen Rekord von 114,60 Euro. Maßgeblich dürfte dazu die Hochstufung der spanischen Großbank Santander von "Neutral" auf "Outperform" beigetragen haben.

Am Vormittag hielten sich Siemens Energy noch immer an der Spitzenposition im DAX. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne mittlerweile auf rund 125 Prozent, nur Rheinmetall hat 2025 im deutschen Leitindex noch stärker zugelegt. Schon mit ihrem deutlichen Plus am Freitag hatten sich die Aktien des Energietechnikkonzerns wieder merklich über der 21-Tage-Linie abgesetzt, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist.

Mit einem Kursziel von 135 Euro räumen die Experten der Santander den Papieren noch ein Aufwärtspotenzial von fast einem Fünftel ein. Derweil steigerte die Deutsche Bank ihr Kursziel immerhin auf 130 Euro. Analyst Gael de-Bray erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren. JPMorgan-Experte Phil Buller blieb vor dem in dieser Woche anstehenden Kapitalmarkttag von Siemens Energy mit seinem "Neutral"-Votum dagegen vorsichtiger und wollte weitere Details bei der Veranstaltung abwarten.

Bereits am Donnerstagabend hatte der Energietechnikkonzern von einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr berichtet und seine mittelfristigen Ziele abermals erhöht. Bei den Anlegern kamen besonders die Wachstumsaussichten rund um Rechenzentren gut an, die wegen des Booms von Künstlicher Intelligenz kräftig ausgebaut werden. Wie Alexander Hauenstein von der DZ Bank zuletzt schrieb, werden die Aktien von Siemens Energy daher von Anlegern als "KI-Play" wahrgenommen.

/niw/tih/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Investment-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

12:23 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
10:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
06:19 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 111,90 1,40% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen