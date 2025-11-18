Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt letztendlich

Am Abend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der DAX verlor im XETRA-Handel letztendlich 1,77 Prozent auf 23 173,05 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,059 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,49 Prozent leichter bei 23 238,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 590,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 085,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 358,75 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der DAX einen Wert von 23 830,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der DAX mit 24 314,77 Punkten berechnet. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 19 189,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,72 Prozent nach oben. Bei 24 771,34 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,80 Prozent auf 209,30 EUR), EON SE (+ 0,62 Prozent auf 15,39 EUR), Zalando (+ 0,59 Prozent auf 22,30 EUR), Scout24 (+ 0,41 Prozent auf 86,65 EUR) und Rheinmetall (-0,41 Prozent auf 1 716,00 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-6,39 Prozent auf 106,95 EUR), Deutsche Bank (-4,28 Prozent auf 29,50 EUR), Commerzbank (-4,13 Prozent auf 31,34 EUR), Infineon (-4,06 Prozent auf 32,99 EUR) und adidas (-3,81 Prozent auf 153,90 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 340 662 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,356 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at