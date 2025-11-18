adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Kursentwicklung
|
18.11.2025 17:58:57
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
Zum Handelsschluss stand im STOXX-Handel ein Minus von 1,90 Prozent auf 5 533,53 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 4,873 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,535 Prozent auf 5 610,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 640,94 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 610,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 509,10 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 5 607,39 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 5 434,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 790,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,80 Prozent auf 209,30 EUR), Rheinmetall (-0,41 Prozent auf 1 716,00 EUR), Enel (-0,54 Prozent auf 9,04 EUR), Allianz (-0,72 Prozent auf 359,60 EUR) und SAP SE (-0,80 Prozent auf 205,35 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-6,39 Prozent auf 106,95 EUR), Deutsche Bank (-4,28 Prozent auf 29,50 EUR), Infineon (-4,06 Prozent auf 32,99 EUR), adidas (-3,81 Prozent auf 153,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,40 Prozent auf 56,53 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 340 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 338,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
