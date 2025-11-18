Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer

Der LUS-DAX gibt sich heute schwächer.

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 23 322,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 23 140,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 354,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 985,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 347,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 19 134,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16,82 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 775,00 EUR), Zalando (+ 0,59 Prozent auf 22,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,29 Prozent auf 204,20 EUR), Brenntag SE (-0,25 Prozent auf 48,12 EUR) und Airbus SE (-0,31 Prozent auf 206,45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,72 EUR), Siemens Energy (-3,46 Prozent auf 110,30 EUR), Merck (-3,20 Prozent auf 112,05 EUR), Daimler Truck (-2,72 Prozent auf 33,95 EUR) und Commerzbank (-2,66 Prozent auf 31,82 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 932 858 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,356 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Bayer-Aktie weist mit 5,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

