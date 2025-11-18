Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,01 Prozent leichter bei 23 221,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 23 081,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 354,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 985,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 347,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 19 134,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,31 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 2,80 Prozent auf 209,30 EUR), EON SE (+ 0,62 Prozent auf 15,39 EUR), Zalando (+ 0,59 Prozent auf 22,30 EUR), Scout24 (+ 0,41 Prozent auf 86,65 EUR) und Rheinmetall (-0,41 Prozent auf 1 716,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-6,39 Prozent auf 106,95 EUR), Deutsche Bank (-4,28 Prozent auf 29,50 EUR), Commerzbank (-4,13 Prozent auf 31,34 EUR), Infineon (-4,06 Prozent auf 32,99 EUR) und adidas (-3,81 Prozent auf 153,90 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 340 662 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,356 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,35 Prozent gelockt.

