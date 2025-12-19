Sika Aktie

Frühes Investment 19.12.2025 10:03:56

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Sika-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sika-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 225,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,405 Sika-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 163,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 269,09 CHF wert. Damit wäre die Investition um 27,31 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 25,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sika AG

