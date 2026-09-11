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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SLI-Marktbericht 11.09.2026 15:58:32

SIX-Handel: Pluszeichen im SLI

SIX-Handel: Pluszeichen im SLI

Der SLI zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Freitag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,84 Prozent fester bei 2 231,96 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 220,72 Zählern und damit 0,337 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 213,27 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 216,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 234,63 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 337,69 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Wert von 2 153,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der SLI bei 2 021,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,76 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2,54 Prozent auf 67,74 CHF), Galderma (+ 2,41 Prozent auf 157,40 CHF), Logitech (+ 1,99 Prozent auf 82,10 CHF), Richemont (+ 1,88 Prozent auf 176,15 CHF) und UBS (+ 1,82 Prozent auf 44,75 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lindt (-1,74 Prozent auf 8 490,00 CHF), Partners Group (-1,13 Prozent auf 646,60 CHF), SGS SA (-0,52 Prozent auf 92,38 CHF), Holcim (-0,28 Prozent auf 70,34 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 213,90 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 064 220 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,96 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Galderma 163,20 -0,12% Galderma
Holcim AG 74,32 -0,21% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 224,10 -0,84% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 875,00 -2,74% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 88,60 3,22% Logitech S.A.
Partners Group AG 684,40 -1,35% Partners Group AG
Richemont 184,95 1,34% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 363,00 -0,55% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 70,42 1,21% Sandoz
SGS SA 97,40 -0,65% SGS SA
Swiss Re AG 144,25 0,66% Swiss Re AG
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