Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Marktbericht
|
11.09.2026 15:58:32
SIX-Handel: Pluszeichen im SLI
Am Freitag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,84 Prozent fester bei 2 231,96 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 220,72 Zählern und damit 0,337 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 213,27 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 216,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 234,63 Zählern.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 337,69 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Wert von 2 153,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der SLI bei 2 021,42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,76 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2,54 Prozent auf 67,74 CHF), Galderma (+ 2,41 Prozent auf 157,40 CHF), Logitech (+ 1,99 Prozent auf 82,10 CHF), Richemont (+ 1,88 Prozent auf 176,15 CHF) und UBS (+ 1,82 Prozent auf 44,75 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lindt (-1,74 Prozent auf 8 490,00 CHF), Partners Group (-1,13 Prozent auf 646,60 CHF), SGS SA (-0,52 Prozent auf 92,38 CHF), Holcim (-0,28 Prozent auf 70,34 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 213,90 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 064 220 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,96 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|163,20
|-0,12%
|Holcim AG
|74,32
|-0,21%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|224,10
|-0,84%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 875,00
|-2,74%
|Logitech S.A.
|88,60
|3,22%
|Partners Group AG
|684,40
|-1,35%
|Richemont
|184,95
|1,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|363,00
|-0,55%
|Sandoz
|70,42
|1,21%
|SGS SA
|97,40
|-0,65%
|Swiss Re AG
|144,25
|0,66%
|UBS
|47,02
|1,38%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 220,69
|0,34%
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