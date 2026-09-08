Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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SLI im Blick 08.09.2026 12:26:59

SIX-Handel So performt der SLI aktuell

SIX-Handel So performt der SLI aktuell

Der SLI verliert am Dienstag an Boden.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 2 269,65 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,594 Prozent auf 2 269,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 282,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 263,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 292,53 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 336,65 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 2 131,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der SLI noch bei 2 023,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 2,76 Prozent auf 80,93 CHF), Galderma (+ 2,59 Prozent auf 162,45 CHF), Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 647,00 CHF), Straumann (+ 1,72 Prozent auf 94,62 CHF) und SGS SA (+ 1,69 Prozent auf 92,72 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Novartis (-9,36 Prozent auf 113,72 CHF), Helvetia Baloise (-1,41 Prozent auf 209,40 CHF), Swiss Re (-1,16 Prozent auf 136,10 CHF), Swiss Life (-1,14 Prozent auf 922,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 591,00 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 778 781 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,780 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,76 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Galderma 172,50 2,65% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 224,20 -0,62% Helvetia Baloise Holding AG
Nestlé SA (Nestle) 85,45 2,41% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 118,66 -11,42% Novartis AG
Partners Group AG 713,60 0,48% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,66 -0,99% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 98,48 1,74% SGS SA
Straumann Holding AG 99,22 0,51% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 980,80 -1,23% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 143,70 -2,34% Swiss Re AG
Swisscom AG 688,50 2,84% Swisscom AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 626,60 -1,29% Zurich Insurance AG (Zürich)

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