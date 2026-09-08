Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|SLI im Blick
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08.09.2026 12:26:59
SIX-Handel So performt der SLI aktuell
Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 2 269,65 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,594 Prozent auf 2 269,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 282,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 263,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 292,53 Zählern.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 336,65 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 2 131,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der SLI noch bei 2 023,72 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 2,76 Prozent auf 80,93 CHF), Galderma (+ 2,59 Prozent auf 162,45 CHF), Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 647,00 CHF), Straumann (+ 1,72 Prozent auf 94,62 CHF) und SGS SA (+ 1,69 Prozent auf 92,72 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Novartis (-9,36 Prozent auf 113,72 CHF), Helvetia Baloise (-1,41 Prozent auf 209,40 CHF), Swiss Re (-1,16 Prozent auf 136,10 CHF), Swiss Life (-1,14 Prozent auf 922,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 591,00 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 778 781 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,780 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,76 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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