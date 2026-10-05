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Kursverlauf 05.10.2026 17:58:43

SIX-Handel: SLI letztendlich mit Kursplus

SIX-Handel: SLI letztendlich mit Kursplus

Wenig Veränderung war am Montag in Zürich zu beobachten.

Der SLI schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2 214,49 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,250 Prozent höher bei 2 216,17 Punkten, nach 2 210,64 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 233,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 209,99 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 2 299,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 2 313,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 027,43 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,95 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,16 Prozent auf 70,00 CHF), Straumann (+ 1,89 Prozent auf 91,50 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 574,80 CHF), VAT (+ 1,46 Prozent auf 709,60 CHF) und Julius Bär (+ 1,43 Prozent auf 73,68 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF), Logitech (-2,20 Prozent auf 84,50 CHF), Kühne + Nagel International (-2,00 Prozent auf 220,00 CHF), Lindt (-0,99 Prozent auf 7 465,00 CHF) und Geberit (-0,74 Prozent auf 534,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 477 510 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 296,513 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Lonza AG (N) 619,40 0,32% Lonza AG (N)
Partners Group AG 651,80 0,34% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 372,81 0,03% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,36 0,32% Sandoz
Sika AG 188,50 0,32% Sika AG
Straumann Holding AG 98,54 0,24% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 151,85 0,13% Swiss Re AG
UBS 43,00 0,21% UBS
VAT 761,60 0,24% VAT

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