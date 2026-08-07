SIX-Handel: SLI nachmittags mit Gewinnen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 2 341,01 Punkte an. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,172 Prozent auf 2 324,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 328,93 Punkten am Vortag.

Bei 2 326,80 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 346,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,96 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 2 300,78 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Wert von 2 109,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 983,09 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,83 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 350,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 4,68 Prozent auf 72,42 CHF), Galderma (+ 2,47 Prozent auf 182,65 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 195,25 CHF), Julius Bär (+ 1,81 Prozent auf 75,50 CHF) und Roche (+ 1,59 Prozent auf 370,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Amrize (-8,51 Prozent auf 38,25 CHF), Swisscom (-2,64 Prozent auf 626,00 CHF), Holcim (-1,60 Prozent auf 71,42 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 83,88 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 198,50 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amrize-Aktie. 4 374 358 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 310,101 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,33 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at