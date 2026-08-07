Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI im Fokus
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07.08.2026 15:58:50
SIX-Handel: SLI nachmittags mit Gewinnen
Um 15:42 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 2 341,01 Punkte an. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,172 Prozent auf 2 324,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 328,93 Punkten am Vortag.
Bei 2 326,80 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 346,48 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,96 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 2 300,78 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Wert von 2 109,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 983,09 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,83 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 350,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 4,68 Prozent auf 72,42 CHF), Galderma (+ 2,47 Prozent auf 182,65 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 195,25 CHF), Julius Bär (+ 1,81 Prozent auf 75,50 CHF) und Roche (+ 1,59 Prozent auf 370,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Amrize (-8,51 Prozent auf 38,25 CHF), Swisscom (-2,64 Prozent auf 626,00 CHF), Holcim (-1,60 Prozent auf 71,42 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 83,88 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 198,50 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amrize-Aktie. 4 374 358 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 310,101 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,33 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Swisscom AG
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|40,19
|-9,46%
|Galderma
|194,00
|2,11%
|Holcim AG
|75,80
|-2,77%
|Julius Bär
|80,32
|1,85%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|213,60
|0,28%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Sika AG
|207,40
|2,27%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 337,47
|0,37%
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