SIX-Handel SLI verliert

Der SLI bewegt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,27 Prozent tiefer bei 2 208,23 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 2 216,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 214,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 203,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 217,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,254 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wurde der SLI mit 2 107,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der SLI mit 2 032,22 Punkten berechnet. Der SLI lag vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 1 955,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,66 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,87 Prozent auf 86,98 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 174,75 CHF), UBS (+ 1,08 Prozent auf 40,43 CHF), Richemont (+ 1,04 Prozent auf 183,80 CHF) und SGS SA (+ 0,98 Prozent auf 90,58 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Partners Group (-2,47 Prozent auf 696,20 CHF), Sonova (-2,17 Prozent auf 193,50 CHF), Alcon (-1,90 Prozent auf 51,54 CHF), Amrize (-1,67 Prozent auf 44,09 CHF) und Holcim (-1,63 Prozent auf 76,26 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 406 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,135 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,21 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at