SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Geberit-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 512,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,524 Geberit-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Geberit-Aktien wären am 22.12.2025 12 096,84 CHF wert, da der Schlussstand 619,60 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,97 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 20,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

