Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Rentable Geberit-Anlage?
|
23.12.2025 10:03:42
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Geberit-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 512,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,524 Geberit-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Geberit-Aktien wären am 22.12.2025 12 096,84 CHF wert, da der Schlussstand 619,60 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,97 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 20,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Geberit
Nachrichten zu Geberit AG (N)mehr Nachrichten
|
15:59
|SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Zürich: SMI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
|
22.12.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.12.25