Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Lohnende Geberit-Investition?
|
16.12.2025 10:03:58
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Geberit-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 336,50 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,972 Geberit-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 840,71 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Papiers am 15.12.2025 auf 619,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 84,07 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Geberit betrug jüngst 20,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Geberit
Aktien in diesem Artikel
|Geberit AG (N)
|657,40
|-0,39%
