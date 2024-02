SIX-Handel: SMI stärker

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent höher bei 11 282,48 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,252 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,255 Prozent höher bei 11 242,18 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 213,64 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 288,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 11 231,66 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, stand der SMI noch bei 11 207,51 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 10 708,19 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, bei 11 272,67 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,00 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 98,24 CHF), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 136,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 39,34 CHF), Swiss Life (+ 0,96 Prozent auf 628,80 CHF) und UBS (+ 0,91 Prozent auf 24,47 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-0,61 Prozent auf 459,80 CHF), Novartis (-0,05 Prozent auf 87,76 CHF), Geberit (-0,04 Prozent auf 504,60 CHF), Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 3 677,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,11 Prozent auf 285,60 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 916 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,937 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

