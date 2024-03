SIX-Handel: SMI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 11 477,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,267 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 11 470,91 Punkte an der Kurstafel, nach 11 463,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 11 477,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 463,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,107 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 245,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 001,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 147,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 2,75 Prozent zu Buche. Bei 11 529,24 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 0,71 Prozent auf 92,58 CHF), Givaudan (+ 0,68 Prozent auf 3 725,00 CHF), Sika (+ 0,59 Prozent auf 255,30 CHF), Partners Group (+ 0,56 Prozent auf 1 250,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,23 Prozent auf 107,55 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (-0,39 Prozent auf 25,52 CHF), Sonova (-0,36 Prozent auf 275,00 CHF), Richemont (-0,35 Prozent auf 141,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,35 Prozent auf 40,24 CHF) und Logitech (-0,16 Prozent auf 75,30 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 197 483 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 250,762 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

