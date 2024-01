SIX-Handel SMI zum Start wenig bewegt

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 11 390,47 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,295 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 11 393,72 Punkte an der Kurstafel, nach 11 390,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 11 401,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 360,28 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, stand der SMI bei 11 137,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, mit 10 323,71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, den Stand von 11 332,30 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,97 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 421,24 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 5,70 Prozent auf 67,86 CHF), Novartis (+ 0,88 Prozent auf 93,27 CHF), Swiss Re (+ 0,28 Prozent auf 99,54 CHF), Zurich Insurance (+ 0,27 Prozent auf 443,90 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,14 Prozent auf 291,70 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Alcon (-1,75 Prozent auf 65,18 CHF), Sonova (-1,44 Prozent auf 274,60 CHF), Geberit (-1,07 Prozent auf 500,80 CHF), Partners Group (-0,96 Prozent auf 1 133,50 CHF) und Sika (-0,95 Prozent auf 239,50 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die Holcim-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 832 104 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,652 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

