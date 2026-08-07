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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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SPI im Fokus 07.08.2026 12:26:48

SIX-Handel: So performt der SPI mittags

SIX-Handel: So performt der SPI mittags

Der SPI performt derzeit positiv.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 20 569,93 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,523 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,376 Prozent auf 20 522,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20 445,85 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 474,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 570,88 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der SPI bei 20 202,92 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 07.05.2026, mit 18 636,58 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, stand der SPI noch bei 16 570,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,76 Prozent nach oben. Bei 20 606,98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 4,76 Prozent auf 0,09 CHF), Sandoz (+ 4,05 Prozent auf 71,98 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4,04 Prozent auf 27,05 CHF), BACHEM (+ 3,09 Prozent auf 75,00 CHF) und Adecco SA (+ 3,09 Prozent auf 23,36 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-6,25 Prozent auf 75,00 CHF), Villars SA (-5,74 Prozent auf 575,00 CHF), Curatis (-5,42 Prozent auf 19,20 CHF), Edisun Power Europe (-3,79 Prozent auf 66,00 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,51 Prozent auf 6,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die GAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 517 791 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,608 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adecco SA 25,16 4,23% Adecco SA
BACHEM HOLDING AG 78,85 1,87% BACHEM HOLDING AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 28,90 7,84% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7,60 5,26% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20,00 -1,48% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 67,20 -2,04% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,26 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 -1,22% GAM AG
Logitech S.A. 91,84 2,32% Logitech S.A.
Perrot Duval SA 78,00 -2,50% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 0,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 77,82 6,05% Sandoz
Villars SA 575,00 -5,74% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 509,58 0,31%

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