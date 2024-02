SIX-Handel SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Der SPI setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,57 Prozent auf 14 690,76 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,013 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,605 Prozent auf 14 685,11 Punkte an der Kurstafel, nach 14 774,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 14 690,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 661,40 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,694 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 571,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wies der SPI einen Wert von 13 747,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, wies der SPI einen Stand von 14 421,06 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,830 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Straumann (+ 3,47 Prozent auf 137,00 CHF), Julius Bär (+ 2,09 Prozent auf 48,29 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,01 Prozent auf 9,63 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,97 Prozent auf 46,55 CHF) und V-Zug (+ 1,82 Prozent auf 61,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-9,09 Prozent auf 0,08 CHF), Meyer Burger (-5,08 Prozent auf 0,11 CHF), Roche (-3,28 Prozent auf 253,20 CHF), Roche (-3,28 Prozent auf 239,00 CHF) und Sandoz (-1,85 Prozent auf 29,25 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 448 215 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,794 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,40 zu Buche schlagen. Die mobilezone-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

