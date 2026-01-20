SIX-Handel SPI sackt mittags ab

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagmittag.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,09 Prozent tiefer bei 18 133,35 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,405 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,767 Prozent tiefer bei 18 193,29 Punkten, nach 18 333,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 107,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 206,80 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, stand der SPI bei 18 088,46 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 17 369,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der SPI bei 16 038,44 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,597 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 075,25 Zählern.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Evolva (+ 10,10 Prozent auf 0,85 CHF), Vetropack A (+ 4,57 Prozent auf 22,90 CHF), Komax (+ 3,30 Prozent auf 59,40 CHF), Medacta (+ 2,67 Prozent auf 169,20 CHF) und IVF HARTMANN (+ 2,46 Prozent auf 146,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil BKW (-10,55 Prozent auf 157,70 CHF), DocMorris (-8,60 Prozent auf 5,90 CHF), GAM (-8,42 Prozent auf 0,13 CHF), Curatis (-6,25 Prozent auf 15,00 CHF) und Logitech (-6,13 Prozent auf 71,10 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 010 075 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,926 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at