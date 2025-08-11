SIX-Handel: SPI zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Der SPI knüpft am ersten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,62 Prozent aufwärts auf 16 669,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,514 Prozent höher bei 16 651,28 Punkten in den Montagshandel, nach 16 566,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 669,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 651,28 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 11.07.2025, wies der SPI einen Stand von 16 628,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 546,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Wert von 15 791,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,42 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 386,61 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 5,67 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,09 Prozent auf 7,85 CHF), Relief Therapeutics (+ 3,67 Prozent auf 2,54 CHF), Idorsia (+ 3,47 Prozent auf 2,69 CHF) und Ascom (+ 2,90 Prozent auf 4,44 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Sensirion (-3,70 Prozent auf 75,50 CHF), Curatis (-2,10 Prozent auf 11,65 CHF), IVF HARTMANN (-1,80 Prozent auf 136,50 CHF), Montana Aerospace (-1,44 Prozent auf 27,40 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-1,39 Prozent auf 42,60 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 962 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 218,139 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Varia US Properties-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,60 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at