Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 19:14:03
Skeptics Question Whether SpaceX Is Worth $1.77 Trillion
Elon Musk’s rocket company is spending big and losing money. That has raised questions about whether it can justify its valuation for its blockbuster initial public offering.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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