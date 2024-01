SLI aktuell: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im SLI

Am Donnerstag gewinnt der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,05 Prozent auf 1 764,47 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,159 Prozent auf 1 766,32 Punkte an der Kurstafel, nach 1 763,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 758,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 772,71 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,693 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wurde der SLI mit 1 721,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 680,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, wies der SLI einen Stand von 1 709,73 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell SGS SA (+ 2,75 Prozent auf 74,78 CHF), Julius Bär (+ 2,43 Prozent auf 47,99 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,49 Prozent auf 299,00 CHF), UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,24 CHF) und Sandoz (+ 1,06 Prozent auf 28,58 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-2,75 Prozent auf 1,95 CHF), Straumann (-1,72 Prozent auf 128,50 CHF), Temenos (-1,45 Prozent auf 75,00 CHF), Schindler (-1,41 Prozent auf 209,20 CHF) und Sonova (-1,41 Prozent auf 266,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 140 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,946 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

