SLI aktuell: SLI beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX letztendlich 1,00 Prozent tiefer bei 1 838,10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,051 Prozent leichter bei 1 855,68 Punkten in den Handel, nach 1 856,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 826,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 855,68 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,527 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, stand der SLI noch bei 1 908,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der SLI noch bei 1 780,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, lag der SLI bei 1 786,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,23 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 1,52 Prozent auf 1,04 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 90,00 CHF), Lindt (+ 0,87 Prozent auf 10 400,00 CHF), Swatch (I) (+ 0,70 Prozent auf 193,50 CHF) und Sandoz (+ 0,33 Prozent auf 30,71 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-2,59 Prozent auf 133,55 CHF), Temenos (-2,21 Prozent auf 57,60 CHF), Nestlé (-2,02 Prozent auf 92,08 CHF), Givaudan (-2,02 Prozent auf 3 926,00 CHF) und Holcim (-1,77 Prozent auf 77,76 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7 259 926 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,038 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,57 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

