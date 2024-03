SLI aktuell: SLI beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,45 Prozent stärker bei 1 930,56 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,012 Prozent leichter bei 1 921,61 Punkten in den Handel, nach 1 921,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 1 919,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 930,56 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, stand der SLI noch bei 1 802,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, lag der SLI noch bei 1 772,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, lag der SLI bei 1 684,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,47 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 930,56 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,17 Prozent auf 28,65 CHF), Lonza (+ 2,77 Prozent auf 471,20 CHF), ams (+ 2,74 Prozent auf 1,20 CHF), Temenos (+ 1,34 Prozent auf 66,54 CHF) und Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 95,48 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-2,12 Prozent auf 526,20 CHF), Roche (-1,53 Prozent auf 241,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,37 Prozent auf 244,50 CHF), Novartis (-0,53 Prozent auf 87,13 CHF) und Alcon (-0,41 Prozent auf 76,96 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 795 128 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,424 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,91 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

