SLI aktuell: SLI beginnt Freitagshandel im Minus

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,89 Prozent leichter bei 1 624,33 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,718 Prozent auf 1 627,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 638,96 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 627,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 622,16 Einheiten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 4,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 748,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der SLI mit 1 765,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 582,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 verlor der Index bereits um 3,38 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 622,16 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 0,69 Prozent auf 219,70 CHF), Sandoz (+ 0,65 Prozent auf 27,95 CHF), Novartis (-0,06 Prozent auf 84,70 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 537,00 CHF) und Nestlé (-0,50 Prozent auf 98,26 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Schindler (-2,61 Prozent auf 179,30 CHF), Swiss Re (-2,22 Prozent auf 96,20 CHF), Geberit (-2,17 Prozent auf 418,40 CHF), ams (-2,12 Prozent auf 3,60 CHF) und UBS (-2,12 Prozent auf 21,25 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 281 678 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 280,389 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2023 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

