SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Holcim-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 25,11 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 39,821 Holcim-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 877,46 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 24.11.2025 auf 72,26 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 187,75 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Holcim belief sich jüngst auf 38,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at