SLI aktuell: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der SLI setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,57 Prozent tiefer bei 1 599,25 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 1,05 Prozent schwächer bei 1 607,62 Punkten, nach 1 624,68 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 608,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 599,02 Einheiten.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 1,26 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 1 709,24 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.07.2023, den Stand von 1 768,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 641,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 4,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (-0,04 Prozent auf 533,80 CHF), Novartis (-0,10 Prozent auf 85,73 CHF), Nestlé (-0,28 Prozent auf 98,27 CHF), Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 424,40 CHF) und Lindt (-0,55 Prozent auf 9 955,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-4,67 Prozent auf 3,25 CHF), Alcon (-3,78 Prozent auf 62,18 CHF), Sandoz (-3,59 Prozent auf 24,84 CHF), VAT (-3,02 Prozent auf 314,90 CHF) und SGS SA (-3,00 Prozent auf 72,32 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die Sandoz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 289 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 267,909 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at