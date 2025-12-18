SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lonza-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lonza-Papier bei 450,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, befänden sich nun 2,222 Lonza-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 164,00 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 17.12.2025 auf 523,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lonza eine Börsenbewertung in Höhe von 35,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at