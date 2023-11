SLI aktuell: SLI zeigt sich am Mittag schwächer

Am Donnerstag fällt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 1 713,09 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,075 Prozent auf 1 713,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 714,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 714,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 710,54 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,604 Prozent aufwärts. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 1 618,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, lag der SLI noch bei 1 722,32 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 23.11.2022, einen Stand von 1 702,53 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 1,90 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Schindler (+ 0,85 Prozent auf 196,70 CHF), Sonova (+ 0,81 Prozent auf 249,80 CHF), Partners Group (+ 0,62 Prozent auf 1 138,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,56 Prozent auf 250,20 CHF) und Sandoz (+ 0,50 Prozent auf 25,88 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-3,95 Prozent auf 1,45 CHF), Swiss Life (-2,29 Prozent auf 555,20 CHF), Logitech (-1,34 Prozent auf 75,22 CHF), Lonza (-1,08 Prozent auf 348,40 CHF) und Swatch (I) (-0,89 Prozent auf 234,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 068 001 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,943 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,73 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,43 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

