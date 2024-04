SLI aktuell: SLI zum Start mit Zuschlägen

Der SLI bleibt auch am vierten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent auf 1 841,29 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,351 Prozent stärker bei 1 845,37 Punkten, nach 1 838,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 837,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 843,57 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 904,51 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 18.01.2024, einen Wert von 1 766,70 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.04.2023, den Stand von 1 776,42 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,41 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,75 Prozent auf 44,12 CHF), Sandoz (+ 3,17 Prozent auf 28,95 CHF), Givaudan (+ 1,03 Prozent auf 3 918,00 CHF), UBS (+ 0,70 Prozent auf 25,83 CHF) und Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 98,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lonza (-1,99 Prozent auf 512,00 CHF), Richemont (-1,21 Prozent auf 130,15 CHF), Swatch (I) (-1,11 Prozent auf 191,75 CHF), Straumann (-1,00 Prozent auf 133,65 CHF) und Logitech (-0,94 Prozent auf 71,64 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 889 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 247,577 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

