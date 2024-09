SLI-Handel aktuell: SLI am Mittag stärker

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,87 Prozent höher bei 1 944,70 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,519 Prozent höher bei 1 938,03 Punkten in den Handel, nach 1 928,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 947,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 936,85 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wurde der SLI mit 1 918,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, mit 1 987,06 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 726,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,27 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,08 Prozent auf 46,11 CHF), VAT (+ 1,88 Prozent auf 395,00 CHF), Sika (+ 1,85 Prozent auf 263,80 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 80,68 CHF) und Givaudan (+ 1,75 Prozent auf 4 486,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-3,68 Prozent auf 0,92 CHF), Swatch (I) (-1,71 Prozent auf 160,85 CHF), Richemont (+ 0,00 Prozent auf 119,70 CHF), Lindt (+ 0,00 Prozent auf 11 070,00 CHF) und Sandoz (+ 0,08 Prozent auf 35,88 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 978 093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,362 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at