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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Kursentwicklung im Fokus 20.05.2026 15:58:56

SLI-Handel aktuell: SLI im Plus

SLI-Handel aktuell: SLI im Plus

Der SLI zeigt sich am Mittwoch kaum verändert.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 2 126,54 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,229 Prozent schwächer bei 2 117,98 Punkten, nach 2 122,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 128,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 106,90 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 142,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 200,58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 029,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,14 Prozent nach unten. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Galderma (+ 2,61 Prozent auf 159,00 CHF), VAT (+ 1,43 Prozent auf 593,80 CHF), Sandoz (+ 1,35 Prozent auf 66,14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 80,66 CHF) und UBS (+ 1,00 Prozent auf 36,51 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Nestlé (-1,30 Prozent auf 78,86 CHF), Amrize (-0,78 Prozent auf 38,14 CHF), Sonova (-0,65 Prozent auf 198,70 CHF), Givaudan (-0,65 Prozent auf 2 768,00 CHF) und Swiss Life (-0,63 Prozent auf 845,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 838 689 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 279,269 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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