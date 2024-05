SLI-Handel aktuell: SLI in der Gewinnzone

Am Mittwoch klettert der SLI um 15:43 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 1 891,90 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,361 Prozent auf 1 889,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 882,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 888,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 894,61 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 897,61 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.02.2024, einen Stand von 1 799,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der SLI auf 1 804,30 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 4,14 Prozent auf 31,47 CHF), Geberit (+ 1,85 Prozent auf 549,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 46,50 CHF), Nestlé (+ 1,43 Prozent auf 93,48 CHF) und Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 103,65 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams (-2,24 Prozent auf 1,20 CHF), Lindt (-2,16 Prozent auf 10 430,00 CHF), Temenos (-1,73 Prozent auf 54,10 CHF), UBS (-1,57 Prozent auf 26,37 CHF) und Julius Bär (-1,09 Prozent auf 52,48 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 394 461 Aktien gehandelt. Mit 238,931 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,88 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at