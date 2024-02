SLI-Handel aktuell: SLI in Rot

Der SLI zeigt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 1 849,69 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 1 853,19 Punkte an der Kurstafel, nach 1 854,24 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 846,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 855,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,816 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Wert von 1 760,96 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 21.11.2023, einen Stand von 1 707,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der SLI 1 780,79 Punkte auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,89 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 857,74 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 0,97 Prozent auf 68,72 CHF), Sika (+ 0,90 Prozent auf 257,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,74 Prozent auf 286,90 CHF), Zurich Insurance (+ 0,52 Prozent auf 446,20 CHF) und ams (+ 0,44 Prozent auf 2,07 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Temenos (-1,96 Prozent auf 61,02 CHF), Richemont (-1,33 Prozent auf 134,00 CHF), Julius Bär (-1,06 Prozent auf 47,74 CHF), Novartis (-0,91 Prozent auf 89,94 CHF) und Roche (-0,73 Prozent auf 230,50 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 733 578 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 270,948 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,29 erwartet. Mit 6,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

