SLI-Handel aktuell: SLI mit Kursplus

Am Donnerstag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,65 Prozent auf 1 832,59 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0,451 Prozent fester bei 1 828,94 Punkten in den Handel, nach 1 820,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 1 834,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 826,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,53 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 15.01.2024, mit 1 769,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wurde der SLI auf 1 699,31 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, lag der SLI noch bei 1 782,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Bei 1 834,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 5,37 Prozent auf 2,28 CHF), Julius Bär (+ 4,50 Prozent auf 49,48 CHF), Straumann (+ 2,16 Prozent auf 142,20 CHF), Swatch (I) (+ 2,05 Prozent auf 213,60 CHF) und Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 98,24 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Temenos (-27,15 Prozent auf 64,46 CHF), Lonza (-0,61 Prozent auf 459,80 CHF), Sandoz (-0,39 Prozent auf 28,34 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 11 300,00 CHF) und Novartis (-0,05 Prozent auf 87,76 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 600 996 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,937 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

